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Техноблог

Некоторые китайские смартфоны поймали на краже денег пользователей

Фото Кристиан Триберт / Flickr (CC BY-NC 2.0). Логотип китайской компании, чьи гаджеты имели вредоносное программное обеспечение

Компания Secure-D совместно с BuzzFeed News обнаружила внутри бюджетных смартфонов Tecno W2 вредоносную программу, предназначенную для кражи денег пользователей. Об этом сообщил портал Android Authority.

Подобное мошенничество с предустановкой опасного софта на устройства — не новая практика. Однако устройства Tecno сопровождают достаточно «коварные» программы Triada и xHelper. Они незаметно скачивают вирусный код и оформляют платные подписки на смартфоне тайно от владельца.

По словам аналитика фирмы Malwarebytes Натана Кольера, обе программы не удаляются с девайса даже при сбросе устройства до заводских настроек.

Основной рынок для смартфонов Tecno — африканские страны, включая Египет, Гану и ЮАР. Некоторые гаджеты добираются до Индонезии и Мьянмы.

Secure-D предотвратило 844 тысячи подозрительных транзакций.

Китайская Transsion, которой принадлежит бренд Tecno, обвинила в заражении своих устройств неназванного производителя из цепочки поставок. Официально проблему должны были решить, но журналисты отметили, что она по-прежнему существует.

С аналогичным предустановленным вирусным программным обеспечением также сталкивались владельцы смартфонов TCL.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/163346/
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