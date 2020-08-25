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Техноблог

Золотые монеты возрастом 1100 лет обнаружили в Израиле

Фото NEWSru.co.il. Клад золотых монет

В ходе археологических раскопок в центре Израиля, в районе Явне, обнаружили редкий по ценности клад эпохи Аббасидов — 424 монеты из чистого золота, отчеканенные около 1100 лет назад. Об этом сообщил портал NEWSru.co.il.

«Клад, зарытый в землю в керамическом сосуде, насчитывает 424 монеты. Тот, кто зарыл их в землю 1100 лет назад, рассчитывал вернуться и отрыть его, и даже прикрепил сосуд с помощью гвоздя, чтобы тот не двигался с места. Мы можем только догадываться, что ему помешало», — говорят руководители раскопок Лиат Надав-Зив и Эли Адад.

NEWSru.co.il
Фото NEWSru.co.il. Клад золотых монет

Они отметили, что подобные находки встречаются крайне редко. Монеты, свидетельствующие о развитых торговых связях местных жителей с отдаленными странами, находятся в превосходной сохранности.

«Клад датируется концом IX века. Он один из самых древних, найденных в Израиле. 24 карата — это чистое золото. Общий вес клада — около 845 граммов. Для того времени это очень внушительная сумма. За эти деньги можно было купить роскошный дом в лучшем районе Фустата — тогдашней столицы Египта», — рассказывает специалист по нумизматике в Управлении древностей Роберт Кол.

NEWSru.co.il
Фото NEWSru.co.il. Клад золотых монет

В этот период Израиль был частью Аббасидского халифата, простиравшегося от Туниса до Центральной Азии. Столицей огромного государства стал Багдад.

Не все найденные монеты целые. Некоторые из них разрублены, чтобы служить в качестве разменной монеты — практика, хорошо известная в мире ислама. Среди находок — и золотой солид византийского императора Феофила, ранее в Израиле не встречавшийся.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/163262/
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