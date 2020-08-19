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Техноблог

Ученые впервые обнаружили пластик в человеческих органах

Частицы микропластика и нанопластика впервые найдены американскими учеными в органах человека, сообщает The Guardian.

Исследователи обнаружили крошечные пластиковые кусочки во всех 47 исследованных ими образцах легких, печени, селезенки и почек. Находку уже назвали жуткой и связывают с тем, что загрязнение микропластиком затронуло всю планету, от арктических снегов и альпийских высокогорий до самых глубоких океанов.

В частицах микропластика могут содержаться токсичные химические вещества и вредные микробы. Как известно, они наносят вред некоторым морским существам. Известно также, что они оказываются в пище и воде, которые потребляют люди, в воздухе, которым мы дышим.

Микропластики — это частицы пластика с диаметром менее 5 мм, а нанопластики еще меньше, их диаметр составляет менее 0,001 мм. Оба образуются в основном в результате истирания больших кусков пластика, выброшенных в окружающую среду.

Исследования на дикой природе и лабораторных животных связывают воздействие крошечных частиц пластмасс с бесплодием, воспалениями и раком.

Разработанный учеными аналитический метод позволил им идентифицировать десятки типов пластика, включая применяемый для производства пластиковых бутылок полиэтилентерефталат (ПЭТ) и используемый в пластиковых пакетах полиэтилен. Исследователи также обнаружили химический бисфенол А (BPA) во всех 47 образцах человеческих органов.

Агентство по охране окружающей среды США обеспокоено распространением BPA, потому что «в исследованиях на животных это токсикант для репродуктивной системы, развития и системного действия».

«Мы совсем не хотим быть паникерами, но нас беспокоит то, что эти небиоразлагаемые материалы, присутствующие повсюду, могут проникать в человеческие ткани и накапливаться там, и мы не знаем возможных последствий для здоровья», — говорит участвующий в исследовании Варун Келкар из Университета штата Аризона.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/162826/
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