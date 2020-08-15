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Техноблог

Первые 100 тысяч телефонов Redmi K30 Ultra раскупили за первую минуту продаж

Сегодня в Китае стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Redmi K30 Ultra, который отличается привлекательным соотношением цены и качества. Об этом сообщает информационно-новостное издание EVO-RUS.COM.

интернета
Фото интернета

Сообщается, что первая партия, состоящая из 100 тысяч смартфонов, была распродана в первую минуту после старта продаж. Стоимость базовой версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти для китайских потребителей составляет $285. Топовая с 8/512 Гб стоит $390.

Xiaomi Redmi K30 Ultra имеет 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. В основе смартфона лежит процессор Dimensity 1000+ 5G. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с возможностью быстрой зарядки 33 Вт.

Продажи стартовали только в Китае.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/162591/
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