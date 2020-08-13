Создана первая электронная книга со складным экраном

Компания E Ink представила дисплеи с «электронными чернилами», которые могут сгибаться. Цифровые читалки выглядят как настоящие книги, сообщил портал @hi-tech.

На рынке есть несколько моделей смартфонов со складными экранами — тренд постепенно перетекает в электронные книги, где такая технология выглядит уместнее. Компания E Ink, единственный в мире производитель дисплеев с «электронными чернилами» для читалок, представила первый складной дисплей.

Пока складная электронная книга — прототип. В нем стоит 10,3-дюймовый дисплей на «электронных чернилах», монохромная матрица, которая тратит заряд только на обновление картинки. Экран складывается пополам и открывается как обычная бумажная книга.

Дисплей поддерживает технологию рисования стилусом от Wacom — можно использовать его для набросков, рукописных заметок или простых чертежей. Но пока в складной e-ink экран невозможно встроить подсветку, поэтому используется внешнее освещение.

В остальном складной дисплей электронной читалки ничем не отличается от обычных. По центру есть небольшая складка, но в раскрытом состоянии она почти не заметна.

Компания E Ink предупредила, что гибкие дисплеи на «электронных чернилах» пока не готовы к массовому производству. Поэтому продаж складных читалок надо подождать.