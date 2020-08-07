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Техноблог

WhatsApp получит улучшенный поиск

В тестовой версии WhatsApp для Android появился поиск не только среди текстовых сообщений, но и вложений. Например, можно искать только фотографии, видео, ссылки, гифки, аудиосообщения или документы, сообщил портал WABetainfo.

Таким образом, можно быстрее найти нужную фотографию или документ среди множества переписок.

Владельцы Android-смартфонов могут протестировать эту функцию, установив бета-версию WhatsApp через APK-файл. Остальным придется подождать, когда разработчики протестируют ее и подготовят к финальному релизу.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/161882/
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