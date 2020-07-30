Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020-го впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung. Об этом сообщает аналитическая компания Canalys.

По ее данным, Huawei продала 55,8 миллиона устройств. Samsung в свою очередь реализовала 53,7 миллиона, и это на 30 процентов меньше, чем во втором квартале прошлого года.

В то же время зарубежные поставки Huawei сократились во втором квартале на 27 процентов, но фирма увеличила свое доминирование на китайском рынке.

«Если бы не было COVID-19, этого бы не случилось. Huawei в полной мере воспользовалась экономическим подъемом в КНР, чтобы возродить свой бизнес смартфонов. Samsung имеет очень небольшое присутствие в Китае — с долей рынка менее 1 процента, и ее основные рынки, такие как Бразилия, Индия, США и Европа, разорены вспышками и последующими блокировками», — заявил старший аналитик Canalys Бен Стэнтон.

Вместе с тем другой аналитик Мо Цзя полагает, что Huawei будет трудно удержать лидерство в долгосрочной перспективе. По его словам, основные партнеры в ключевых регионах, таких как Европа, все более настороженно относятся к устройствам Huawei, выбирают меньше моделей и привлекают новые бренды для снижения риска.