Собаки могут определять COVID-19 с точностью до 94 процентов, заявляют ученые

Собаки смогли определить жидкости, которые инфицировали коронавирусом. Согласно утверждениям специалистов, выбор материала был произведен правильно в 94 процентах случаев. Исследование проведено Университетом ветеринарной медицины Ганновера, сообщает BMC Infectious Diseases.

Отмечается, ученые выдвинули предположение, что собаки способны принять участие в предотвращении массового распространения коронавирусной инфекции в местах наибольшего скопления людей, к примеру, в аэропортах, на стадионах и любых других открытых местностях.

В эксперименте, проводимом исследователями, приняли участие восемь собак. Животным потребовалось около двух недель, чтобы выработать привычку к новым формам тренировки. Ученые также обучали собак семь дней.

На втором этапе эксперимента специалисты провели контрольное исследование. В нем были задействованы образцы биоматериала семи зараженных коронавирусом пациентов и семи абсолютно здоровых людей. Собакам был предоставлен выбор из слюны и трахеобронхиального секрета. Специалисты не выявили разницы в способности к поиску того или иного биоматериала. Правильность выбора животных составила 94 процента.