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Техноблог

Большое обновление WhatsApp: мессенджер получил новые функции

WhatsApp официально представил несколько новых функций мессенджера. Список нововведений опубликовали в официальном блоге сервиса.

К новым функциям пользователи получат доступ в ближайшие недели.

1
Анимированные стикеры

Компания заявила о готовности новой функции, а на днях некоторые пользователи бета-версии мессенджера могли заметить первый официальный анимированный стикерпак от WhatsApp.

2
QR-коды

Мессенджер расширяет способы использования QR-кодов. Если вы захотите добавить контакт человека, с которым только что познакомились, можно будет просканировать его персональный QR-код вместо обычного поиска.

3
Темная тема для десктопа

Функция, которую так сильно ожидали на мобильных устройствах, добралась и до компьютеров. Будет работать как в браузере, так и в десктопном приложении.

4
Улучшенные видеозвонки

Одновременно смогут созваниваться до восьми человек. Во время звонков участники разговора смогут легко выбрать нужного человека, чтобы увеличить его изображение на весь экран. В групповых чатах на восемь и меньше пользователей появилась специальная иконка для начала видеовызова.

5
Обновление для кнопочных телефонов

WhatsApp решил не забывать про владельцев фичерфонов. Версия мессенджеров для KaiOS получит поддержку исчезающих статусов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/158074/
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Большое обновление WhatsApp: мессенджер получил новые функции