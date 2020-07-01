Собственные анимированные стикеры запустил WhatsApp

Мессенджер WhatsApp запустил свой первый анимированный набор стикеров под названием Playful Piyomaru. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Некоторые пользователи получили возможность скачать новый стикерпак, но он мог появиться не у всех. В то же время, если кто-то пришлет вам анимированный стикер, вы тоже сможете начать пользоваться функцией.

Сейчас пользователи могут просматривать и скачивать наборы стикеров. Загружать новые наборы еще нельзя. Кроме того, функция работает со сбоями. Например, стикеры не имеют зацикленной анимации и воспроизводят ее лишь один раз после отправки.

Фото WABetaInfo. Playful Piyomaru

Если WhatsApp добавил официальный стикерпак в магазин стикеров, то, видимо, полномасштабного запуска новой функции стоит ожидать совсем скоро.