Четвероногий робот Boston Dynamics официально поступил в продажу

Робот Spot, производимый американской компанией Boston Dynamics, впервые поступил в прямую продажу. Об этом сообщается на официальном сайте фирмы.

Фото Boston Dynamics. Робот Spot впервые поступил в прямую продажу

Уточняется, что он предназначен для разработчиков, которые изучают области применения мобильных роботов. В частности, в промышленном контроле и индустрии развлечений.

Стоит Spot $74,5 тысячи. Купить его можно только в США, для клиентов из других стран предлагается аренда. Доставить робособаку Boston Dynamics обязуется через шесть-восемь недель после заказа.

В компании отметили, что Spot готов к работе «прямо из коробки», а благодаря гибкому интерфейсу робота можно настраивать для различных программ. Четвероногий робот может подниматься по лестнице, преодолевать пересеченную местность и при этом обладает небольшими габаритами для использования в помещении. Также он способен осматривать объекты в опасных или труднодоступных местах, автоматизировать сбор данных с сайта, перевозить грузы в неисследованной местности.



Boston Dynamics разрабатывала свою робособаку на протяжении нескольких лет. В сентябре 2019 года строительная фирма HoloBuilder стала первым покупателем Spot. Она применила его при строительстве аэропорта в Сан-Франциско. Управляемый удаленно робот помог геодезистам автоматизированно провести замеры земли.