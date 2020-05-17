В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. Об этом сообщило РИА Новости.

Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус. Ученые изучили их и выяснили, что одно из них, STI-1499, способно на сто процентов защитить клетки человека от заражения SARS-CoV-2.

«STI-1499 полностью нейтрализовал инфекционные свойства вируса при очень низкой дозе антител, что делает его первым кандидатом для дальнейшего тестирования и исследования», — сообщила компания.

Как объяснили в Sorrento Therapeutics, принцип действия антитела заключается в том, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма в течение четырех суток.

Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает. Основатель компании доктор Генри Джи

Ученый рассказал, что испытания проводили пока только в лабораторных условиях, поэтому компания не может производить лекарство. Генри Джи добавил, что в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантин.

«Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не понадобится», — пояснил ученый.