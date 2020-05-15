Ученые создали «умный» материал, который сам восстанавливается

Фото из интернета. Возможности материала ученые показали на фигурке в виде сердечка

Ученые из Университета Карнеги-Меллона и Токийского университета представили новый материал, главным свойством которого стало самовосстановление. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Материал состоит из смеси полиборосилоксана и многостенных углеродных нанотрубок. Вдохновили ученых ящерицы и морские звезды, которые умеют восстанавливать части тела.

Действие нового материала показали на примере обычной фигурки сердца. Ее разрезали пополам и положили части рядом — постепенно разрез затянулся и фигурка опять стала цельной.

Материал восстанавливается без внешней помощи, шов не остается. Только на самом деле процесс проходит не так быстро, как на анимации. Это занимает около 6 часов.

Материал сам по себе не несет дополнительных функций, но в него можно встроить дополнительные датчики или элементы управления. Тогда у него появляется бесконечное количество сценариев применения — от игрушек до искусственной кожи.

Ученые заявили о планах создать подобие искусственной человеческой руки, которая будет сама восстанавливаться от повреждений.