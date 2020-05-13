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Техноблог

Ученый показал, как стремительно распространяются микробы

Эпидемиолог из Гарварда Эрик Фейгл-Дин показал, как стремительно распространяются микробы в кафе и фудкортах. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

Чтобы наглядно продемонстрировать опасность пренебрежения правилами гигиены, ученый провел эксперимент.

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Он взял для эксперимента 10 человек. Одному из них нанес на руки флуоресцентную краску, чтобы показать, как быстро она окажется на руках у других участников эксперимента. 

Действия происходят на фудкорте, где посетители могут сами брать еду, а потом садиться за столики и есть. Эксперимент длился полчаса. Спустя 30 минут флуоресцентная краска, которая изначально наносилась на руку одному человеку, была на теле всех 10 участников эксперимента, у трех из них — на лице.

Также краска оказалась на столах, приборах, тарелках, стаканах и других предметах, которые были на фудкорте.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/152658/
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