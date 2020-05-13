Ученый показал, как стремительно распространяются микробы

Эпидемиолог из Гарварда Эрик Фейгл-Дин показал, как стремительно распространяются микробы в кафе и фудкортах. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.
Чтобы наглядно продемонстрировать опасность пренебрежения правилами гигиены, ученый провел эксперимент.
Он взял для эксперимента 10 человек. Одному из них нанес на руки флуоресцентную краску, чтобы показать, как быстро она окажется на руках у других участников эксперимента.
Действия происходят на фудкорте, где посетители могут сами брать еду, а потом садиться за столики и есть. Эксперимент длился полчаса. Спустя 30 минут флуоресцентная краска, которая изначально наносилась на руку одному человеку, была на теле всех 10 участников эксперимента, у трех из них — на лице.
Также краска оказалась на столах, приборах, тарелках, стаканах и других предметах, которые были на фудкорте.