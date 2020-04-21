Visa представила новую программу для онлайн-платежей

Visa представила Visa Secure — новую программу для проведения онлайн-платежей. Об этом сообщили в представительстве платежной системы в Кыргызстане.

Visa Secure использует протокол EMV 3-D Secure, который позволяет сделать онлайн-покупки более удобными для покупателей и помогает торгово-сервисным предприятиям снизить долю необоснованных отказов операций. Обновленная программа Visa Secure (ранее известная как Verified by Visa) помогает убедиться, что платеж проведен подлинным владельцем карты Visa, и повысить безопасность онлайн-транзакций.

С 18 апреля новый протокол доступен на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, включая Кыргызстан.

«С помощью этого протокола держатель карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при покупке в интернет-магазине или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты. Дополнительный уровень безопасности позволяет предотвратить несанкционированные транзакции и защитить торгово-сервисные предприятия от мошенничества», — говорится в сообщении.