19:20
USD 89.43
EUR 97.24
RUB 0.99
Экономика

Visa назначила нового регионального менеджера по 17 странам, включая Кыргызстан

Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в 17 странах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кристина Дорош будет руководить операционной деятельностью и определять стратегию Visa в Юго-Восточной Европе, странах Кавказа, Украине и Молдове, а также продолжит управлять бизнесом компании в Центральной Азии и Азербайджане.

У Кристины Дорош более 20 лет опыта работы в ведущих финансовых учреждениях. К Visa она присоединилась в 2016 году, возглавив региональное подразделение продуктов, отвечающее за ключевые карточные продукты Visa (дебетовые, кредитные и премиальные), разработку платформ лояльности, цифровые решения и push-платежи. Кристина также обладает обширным управленческим опытом в Центральной Азии и на Кавказе.

«Принимая большую ответственность за бизнес-операции Visa, я стремлюсь теснее и шире сотрудничать с нашими клиентами и партнерами, предлагая еще больше инновационных платежных решений в регионе и продолжая обеспечивать быстрое, безопасное и легкое движение денег через инновационную сеть Visa», — отметила Кристина Дорош.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288548/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
U.S. extends validity of visas for citizens of Kyrgyzstan to ten years
China ready to simplify issuance of visas to Kyrgyz businessmen
В Бишкеке прошел форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2023
Форум e-Commerce EXPO 2023 состоится 22 октября в Бишкеке
Клиентам банка ВТБ в Казахстане стали недоступны онлайн-операции по картам VISA
Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Korea resumes issue of visas to Kyrgyzstanis
Kyrgyzstan suspends issue of visas without invitation to ethnic Kyrgyz
Visa представила новую программу для онлайн-платежей
U.S. visa restrictions. SRS promises tender for purchase of E-passports forms
Популярные новости
Налоговая декларация. Почему ее&nbsp;важно сдавать и&nbsp;как правильно это делать Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать
Омурбек Бабанов увеличил свою долю в&nbsp;банке &laquo;Кыргызстан&raquo; Омурбек Бабанов увеличил свою долю в банке «Кыргызстан»
Ozon запустил собственную курьерскую доставку в&nbsp;Кыргызстане Ozon запустил собственную курьерскую доставку в Кыргызстане
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле: вопросов больше, чем ответов Добыча урана на Иссык-Куле: вопросов больше, чем ответов
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
7 марта, четверг
19:01
В Оше задержан подозреваемый в участии в наркогруппировке с 968 граммами гашиша В Оше задержан подозреваемый в участии в наркогруппиров...
18:30
Загрязнение воздуха. Бишкек держится в лидерах мирового рейтинга
18:10
Visa назначила нового регионального менеджера по 17 странам, включая Кыргызстан
17:50
В Кыргызстане детские сады переходят на нормативное финансирование
17:29
Мэрия Бишкека объявила двухмесячник по благоустройству, саночистке и озеленению