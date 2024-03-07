Visa назначила нового регионального менеджера по 17 странам, включая Кыргызстан

Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в 17 странах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кристина Дорош будет руководить операционной деятельностью и определять стратегию Visa в Юго-Восточной Европе, странах Кавказа, Украине и Молдове, а также продолжит управлять бизнесом компании в Центральной Азии и Азербайджане.

У Кристины Дорош более 20 лет опыта работы в ведущих финансовых учреждениях. К Visa она присоединилась в 2016 году, возглавив региональное подразделение продуктов, отвечающее за ключевые карточные продукты Visa (дебетовые, кредитные и премиальные), разработку платформ лояльности, цифровые решения и push-платежи. Кристина также обладает обширным управленческим опытом в Центральной Азии и на Кавказе.

«Принимая большую ответственность за бизнес-операции Visa, я стремлюсь теснее и шире сотрудничать с нашими клиентами и партнерами, предлагая еще больше инновационных платежных решений в регионе и продолжая обеспечивать быстрое, безопасное и легкое движение денег через инновационную сеть Visa», — отметила Кристина Дорош.