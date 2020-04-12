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Техноблог

В Кыргызстане запустили бесплатный портал с ресурсами для школьников и студентов

В Кыргызстане запустили образовательную платформу Codify Academy с бесплатными обучающими ресурсами. Об этом сообщается на сайте Госкомитета информационных технологий и связи.

По данным ведомства, информационный портал с ресурсами запущен в поддержку школьников, студентов, а также родителей и учителей в связи с объявленным карантином. Платформа представляет из себя сбор как мировых, так и отечественных образовательных ресурсов на кыргызском, русском и английском языках.

На портале разместили:

  • программы для школьников кыргызских и русских школ, вузов;
  • электронную библиотеку;
  • работы из музея имени Гапара Айтиева;
  • музыкальные и исторические видеоуроки.

Информационный портал интегрируется с Digiskills — единая платформа по цифровым навыкам, которая призвана объединить все имеющиеся разработки государственного и частного секторов, а также донорских проектов по направлению «Цифровые навыки и компетенции».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/149860/
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