Киноуроки о буллинге и экологии создали для подростков Кыргызстана и Казахстана

Alternativa совместно с IDEA Центральная Азия и Teach for Kyrkyzstan запускают Film Talks — новую образовательную инициативу для школьников Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщили создатели проекта.

Как отмечается, подросткам предложат киноуроки, которые призваны развить критическое мышление, эмпатию и пробудить интерес к социальным проблемам и участию в жизни общества.

Проект приглашает к участию всех заинтересованных учителей и бесплатно предоставляет им необходимые материалы и поддержку. Пилотная фаза Film Talks началась: первые преподаватели прошли обучение и приступили к проведению киноуроков в своих классах.

Планируется, что в 2026 году проект охватит не меньше 1 тысячи подростков в двух странах.

О чем киноуроки Film Talks

Film Talks рассчитан на подростков 14–18 лет, включая учеников из социально уязвимых групп. Каждый образовательный модуль включает просмотр короткого фильма и задания, связанные с его проблематикой.

В центре урока находятся социальные и этические темы, важные для подростков: буллинг, гендерное неравенство, экологические проблемы, сепарация от семьи и межпоколенческий диалог.

Цель проекта — создать пространство для безопасной и уважительной дискуссии, где подростки могут размышлять, высказываться и учиться видеть разные перспективы.

Первая серия уроков основана на игровых и анимационных коротких фильмах, созданных самими подростками из Центральной Азии — участниками кинолабораторий Alternativa Teen Lab в Ташкенте и Бишкеке под руководством сценариста и режиссера Лены Ваниной и режиссера Кирилла Кулагина («Луна показывает путь», «Завтра будет снег», «Следующая остановка»), а также учениками Данте Рустава, режиссера, куратора Alternativa Teen Lab и программного директора международного фестиваля анимации в Ташкенте TIAF («Голоса гор», Moments, Because I’m a Girl).

Поддержка учителей

Проект открыт для преподавателей школ, лицеев и колледжей Казахстана и Кыргызстана, заинтересованных в современных форматах работы. Они получают тулкиты — наборы материалов для подготовки и проведения занятий, которые включают план урока, подробные инструкции, раздаточные материалы и карточки с домашним заданием. Разнообразие заданий — индивидуальные, групповые, дискуссионные, рефлексивные и творческие — помогает максимально заинтересовать учеников.

В сентябре Alternativa и IDEA Центральная Азия провели опен-колл для учителей и получили 89 заявок (60 из Кыргызстана и 29 из Казахстана) из крупных городов, районных центров и сел. Большинство подавших заявки — преподаватели гуманитарных предметов.

По итогам опен-колла в начале ноября учителя из 40 школ двух стран прошли двухдневные тренинги в Алматы и Бишкеке. До конца года они проведут апробацию уроков, а команда проекта соберет обратную связь для доработки программы.

IDEA Центральная Азия — это организация, которая профессионально поддерживает молодежь в продвижении своих идей и интересов. Более 12 лет работает в сфере интерактивного образования, молодежного активизма, публичных обсуждений и дебатов.