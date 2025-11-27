Киноуроки о буллинге и экологии создали для подростков Кыргызстана и Казахстана

Alternativa совместно с IDEA Центральная Азия и Teach for Kyrkyzstan запускают Film Talks — новую образовательную инициативу для школьников Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщили создатели проекта.
Как отмечается, подросткам предложат киноуроки, которые призваны развить критическое мышление, эмпатию и пробудить интерес к социальным проблемам и участию в жизни общества.
Проект приглашает к участию всех заинтересованных учителей и бесплатно предоставляет им необходимые материалы и поддержку. Пилотная фаза Film Talks началась: первые преподаватели прошли обучение и приступили к проведению киноуроков в своих классах.
Планируется, что в 2026 году проект охватит не меньше 1 тысячи подростков в двух странах.
О чем киноуроки Film Talks
Film Talks рассчитан на подростков 14–18 лет, включая учеников из социально уязвимых групп. Каждый образовательный модуль включает просмотр короткого фильма и задания, связанные с его проблематикой.
В центре урока находятся социальные и этические темы, важные для подростков: буллинг, гендерное неравенство, экологические проблемы, сепарация от семьи и межпоколенческий диалог.
Цель проекта — создать пространство для безопасной и уважительной дискуссии, где подростки могут размышлять, высказываться и учиться видеть разные перспективы.
Первая серия уроков основана на игровых и анимационных коротких фильмах, созданных самими подростками из Центральной Азии — участниками кинолабораторий Alternativa Teen Lab в Ташкенте и Бишкеке под руководством сценариста и режиссера Лены Ваниной и режиссера Кирилла Кулагина («Луна показывает путь», «Завтра будет снег», «Следующая остановка»), а также учениками Данте Рустава, режиссера, куратора Alternativa Teen Lab и программного директора международного фестиваля анимации в Ташкенте TIAF («Голоса гор», Moments, Because I’m a Girl).
Поддержка учителей
Проект открыт для преподавателей школ, лицеев и колледжей Казахстана и Кыргызстана, заинтересованных в современных форматах работы. Они получают тулкиты — наборы материалов для подготовки и проведения занятий, которые включают план урока, подробные инструкции, раздаточные материалы и карточки с домашним заданием. Разнообразие заданий — индивидуальные, групповые, дискуссионные, рефлексивные и творческие — помогает максимально заинтересовать учеников.
В сентябре Alternativa и IDEA Центральная Азия провели опен-колл для учителей и получили 89 заявок (60 из Кыргызстана и 29 из Казахстана) из крупных городов, районных центров и сел. Большинство подавших заявки — преподаватели гуманитарных предметов.
По итогам опен-колла в начале ноября учителя из 40 школ двух стран прошли двухдневные тренинги в Алматы и Бишкеке. До конца года они проведут апробацию уроков, а команда проекта соберет обратную связь для доработки программы.
IDEA Центральная Азия — это организация, которая профессионально поддерживает молодежь в продвижении своих идей и интересов. Более 12 лет работает в сфере интерактивного образования, молодежного активизма, публичных обсуждений и дебатов.
Alternativa — это международный некоммерческий проект, запущенный глобальной технологической компанией inDrive. Он создан для поддержки и продвижения кинематографистов из стран Глобального Юга, чьи фильмы способны изменить мир к лучшему. Миссия проекта Alternativa — помочь авторам, создающим импакт-кино, обрести международное признание и представить их работы широкой и разнообразной аудитории.