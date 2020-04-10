Google запретила сотрудникам пользоваться приложением Zoom: небезопасно

Корпорация Google запретила своим сотрудниками пользоваться приложением для видеозвонков и конференций Zoom, ставшим популярным в период глобального карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает The Independent.
Компания отказалась от использования приложения на рабочих компьютерах после того, как выяснилось, что Zoom может быть опасен: в Google обеспокоены новостями о наличии в Zoom уязвимостей, из-за которых приватные разговоры могут оказаться в распоряжении мошенников или попасть в Сеть. Несмотря на запрет устанавливать приложение, работники интернет-гиганта смогут продолжить пользоваться мобильной и браузерной версиями сервиса.