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Техноблог

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Фото REUTERS/Jason Lee. Основатель Microsoft Билл Гейтс

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Я принял решение уйти в отставку, чтобы уделять больше времени филантропическим проектам, включая глобальное здравоохранение и развитие, образование и проблемы изменения климата», — заявил 64-летний предприниматель.

По словам Билла Гейтса, он также покинет совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Ранее сообщалось, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении $10 миллионов для оперативной борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Основанная в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Рыночная капитализация корпорации составляет более $700 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146492/
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