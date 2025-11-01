К 2034 году люди будут работать только два дня в неделю, сказал один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс. Нейросети просто заменят большинство профессий, а общество столкнется с вопросом, что достанется человеку, передает Quartz.

Миллиардер считает, что искусственный интеллект в будущем позволит людям работать всего два дня в неделю. Билл Гейтс полагает, что ИИ сможет решить многие глобальные проблемы, в том числе нехватку медицинских работников и экспертов по психическому здоровью. Это неизбежно изменит рынок труда и, в конечном итоге, изменит наше представление об интеллекте.

«В эпоху, в которую мы вступаем, интеллект — редкость, — сказал он. — С ИИ в течение следующего десятилетия это станет бесплатным и обычным явлением».

По его мнению, крайне мало профессий выдержат такую проверку.