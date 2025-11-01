17:43
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Техноблог

К 2034 году люди будут работать только два дня в неделю — Билл Гейтс

К 2034 году люди будут работать только два дня в неделю, сказал один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс. Нейросети просто заменят большинство профессий, а общество столкнется с вопросом, что достанется человеку, передает Quartz.

Миллиардер считает, что искусственный интеллект в будущем позволит людям работать всего два дня в неделю. Билл Гейтс полагает, что ИИ сможет решить многие глобальные проблемы, в том числе нехватку медицинских работников и экспертов по психическому здоровью. Это неизбежно изменит рынок труда и, в конечном итоге, изменит наше представление об интеллекте.

«В эпоху, в которую мы вступаем, интеллект — редкость, — сказал он. — С ИИ в течение следующего десятилетия это станет бесплатным и обычным явлением».

По его мнению, крайне мало профессий выдержат такую проверку.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/349362/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
Билл Гейтс повысил стоимость подписки на Microsoft Office: $130 в год
Билл Гейтс признался, что не стал бы миллиардером, если бы сидел в соцсетях
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Первую в мире яхту на водородном топливе купил Билл Гейтс
Состояние Билла Гейтса перевалило за $100 миллиардов
Популярные новости
Samsung представил телефон, который раскладывается на&nbsp;три части Samsung представил телефон, который раскладывается на три части
iPhone 18&nbsp;Pro может получить спутниковую связь 5G&nbsp;от&nbsp;Starlink iPhone 18 Pro может получить спутниковую связь 5G от Starlink
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в&nbsp;каждом чате WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате
Во&nbsp;Франции создали ИИ-помощника для борьбы с&nbsp;медицинскими фейками Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
17:25
В ноябре мигрантам необходимо встать на цифровой учет в Москве и Подмосковье В ноябре мигрантам необходимо встать на цифровой учет в...
17:02
Член ЦИК намерен участвовать в выборах. Его освободили от обязанностей
16:47
Сгорело 4 коттеджа. Пожар в пансионате на Иссык-Куле локализован
16:41
В Барскооне открыли памятник Махмуду Кашгари (Барскани)
16:23
К 2034 году люди будут работать только два дня в неделю — Билл Гейтс