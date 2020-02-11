Первую в мире яхту на водородном топливе купил Билл Гейтс

Aqua — первая в мире яхта, которая работает на жидком водороде. Это огромное и премиальное судно длиной
Внешне яхта Aqua похоже на все остальные. У нее пять палуб и место для 14 гостей и более 30 членов экипажа. Будет бассейн, тренажерный зал, спа-центр, полноценная кухня и даже вертолетная площадка.
Главная особенность заключена внутри — под палубами установили два 28-тонных резервуара, заполненных жидким водородом. Эти емкости охлаждаются до температуры −253 градуса по Цельсию. Этого хватает для двух двигателей общей мощностью 4 мегаватт.
Несмотря на то что Билл Гейтс заплатит за яхту больше $640 миллионов, судно выйдет в море не раньше 2024 года.
Столько времени уйдет на проверку водородного топлива и производство яхты. Компания Aqua обещает, что по скорости она не будет уступать конкурентам — сможет развивать скорость до 17 узлов и проплыть 6 тысяч километров без дозаправки.
Так что Билл Гейтс в первую очередь не купил яхту, а стал инвестором компании. При этом создатель Microsoft остается вторым самым богатым человеком на Земле.