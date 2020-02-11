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Техноблог

Первую в мире яхту на водородном топливе купил Билл Гейтс

Aqua — первая в мире яхта, которая работает на жидком водороде. Это огромное и премиальное судно длиной 112 метров. Билл Гейтс стал первым заказчиком новинки, сообщил портал @hi-tech.

Внешне яхта Aqua похоже на все остальные. У нее пять палуб и место для 14 гостей и более 30 членов экипажа. Будет бассейн, тренажерный зал, спа-центр, полноценная кухня и даже вертолетная площадка.

Главная особенность заключена внутри — под палубами установили два 28-тонных резервуара, заполненных жидким водородом. Эти емкости охлаждаются до температуры −253 градуса по Цельсию. Этого хватает для двух двигателей общей мощностью 4 мегаватт.

Несмотря на то что Билл Гейтс заплатит за яхту больше $640 миллионов, судно выйдет в море не раньше 2024 года.

Столько времени уйдет на проверку водородного топлива и производство яхты. Компания Aqua обещает, что по скорости она не будет уступать конкурентам — сможет развивать скорость до 17 узлов и проплыть 6 тысяч километров без дозаправки.

Так что Билл Гейтс в первую очередь не купил яхту, а стал инвестором компании. При этом создатель Microsoft остается вторым самым богатым человеком на Земле.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143280/
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