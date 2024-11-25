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Происшествия

В Красном море затонула яхта с туристами, 17 человек числятся пропавшими

25 ноября 2024 года в Красном море у побережья египетского города Марса-Алам затонула туристическая яхта Sea Story. На борту находились 31 пассажир и 14 членов экипажа. По данным губернатора провинции Красное море Амра Ханафи, спасены 28 человек; 17 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет The Sun.

Выживших обнаружили в районе Вади-эль-Гемаль к югу от Марса-Алама, где им оказана необходимая медицинская помощь. Поиски остальных пассажиров и членов экипажа продолжаются с привлечением авиации и морских спасательных служб.

Яхта Sea Story отправилась из порта Порт-Галиб 24 ноября в многодневный дайвинг-тур и должна была вернуться в Хургаду 29 ноября. Сигнал бедствия был подан около 5.30  по местному времени 25 ноября, после чего связь с судном была потеряна.

Компания Dive Pro Liveaboard, владеющая яхтой, пока не дала официальных комментариев по поводу инцидента. Причины крушения выясняются; власти проводят расследование.

Sea Story — 44-метровая яхта, построенная в 2022 году, рассчитанная на 32 пассажира и предназначенная для дайвинг-экспедиций в Красном море.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312218/
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