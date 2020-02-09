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Техноблог

Ученые «расшифровали» раковые клетки и обещают революцию в лечении

Фото SCIENCE PHOTO LIBRARY. Исследование заняло более 10 лет

Международная команда ученых впервые полностью расшифровала генетическую информацию 38 видов раковых клеток, составив исчерпывающий каталог мутаций ДНК, приводящих к развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщило ВВС.

Беспрецедентное по масштабу исследование «Анализ полного генома всех видов рака» (PCAWG) заняло более 10 лет. В работе участвовали около 1 тысячи 300 генетиков из 37 стран, а ее результаты опубликовали в двух десятках научных журналов.

По словам ученых, причины возникновения рака можно сравнить с пазлом, состоящим из 100 тысяч кусочков.

«До сегодняшнего дня мы пытались собрать общую картину, имея на руках лишь каждый сотый фрагмент, и лишь теперь можем взглянуть на нее целиком», — отметили исследователи.

«С помощью собранной информации о происхождении и развитии опухолей мы можем разработать новые способы ранней диагностики рака, более направленные методы терапии — и лечить пациентов с большим успехом», — заявил член координационного комитета PCAWG Линкольн Стайн.

Причина любого рака — мутации в ДНК. Однако ученым мало известно, где именно и почему происходит поломка генетического кода, ведущая к возникновению раковой опухоли.

Участники проекта PCAWG полностью расшифровали генетическую информацию раковых клеток почти 2 тысяч 800 пациентов, страдающих от 38 разных видов онкологических заболеваний.

В результате сделали несколько десятков открытий — от количества и точного расположения так называемых драйверных мутаций (то есть ведущих к развитию опухоли) до неожиданных генетических совпадений у раковых клеток различных тканей.

В том числе выяснилось, что предрасположенность к некоторым видам рака может сформироваться за несколько десятилетий до постановки диагноза — иногда в детском возрасте.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142984/
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