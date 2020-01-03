В Турции создали собственный электромобиль с автопилотом

Марка TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) анонсировала два электромобиля — седан C-Sedan и кроссовер C-SUV, который первым должен выйти на рынок. Ожидается, что старт продаж кроссовера состоится в 2022 году, а пока обе модели носят статус прототипов, сообщила «Популярная механика».

Дизайн автомобилей TOGG разработала итальянская студия Pininfarina. Кто работал над технической частью, не сообщается. Заявлено, что машины являются плодом работы 100 турецких инженеров, использовавших турецкие технологии.

Электромобиль получит две версии — заднеприводную с одним 200-сильным расположенным сзади мотором и полноприводную с двумя (по одному на каждой оси) электродвигателями мощностью 400 лошадиных сил. Запас хода 200-сильной версии заявлен на уровне 300 километров , а 400-сильной — не менее 500 километров . Как обещает TOGG, зарядить батареи на 80 процентов можно будет всего за полчаса.

Фото TOGG. Электрический кроссовер C-SUV

Ожидается, что серийные электромобили получат видеокамеры вместо зеркал заднего вида и систему беспилотного вождения — сначала 2-го уровня (машина может удерживать полосу движения, выбирать полосу для опережения попутного транспорта и парковаться без помощи водителя), а затем и 3-го уровня (машина едет самостоятельно по автомагистрали).

Среди других заявленных систем можно отметить встроенный 5G-интернет и мультимедийную систему с голографическими изображениями и дополненной реальностью, которая, по словам создателей, должна помочь в пользовании навигацией.

Фото TOGG. Электрический седан C-Sedan

Производство электромобилей TOGG наладят на заводе в районе Гемлик в северо-западной провинции Бурса, строительство которого завершится в 2021-м, — по плану к 2030 году линейка марки станет включать в себя уже пять моделей.