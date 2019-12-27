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Техноблог

Видео гибкого телефона Huawei Mate X с поломанным экраном опубликовали в Сети

Китайская компания Huawei недавно начала продавать свой первый складной смартфон Huawei Mate X после того, как отложила запуск на несколько месяцев, чтобы убедиться в надежности устройства. Фирма также запустит модернизированный вариант Mate X в ближайшие месяцы, а позже, во второй половине наступающего года, ожидается запуск второго поколения Mate X, пишет 3dnews.ru.

3dnews.ru
Фото 3dnews.ru. Cкладной смартфон Huawei Mate X
 

Теперь в Сети появилось видео смартфона Huawei Mate X, на котором показано устройство со сломанным экраном. Не ясно, что именно случилось с этим аппаратом: идет ли речь об ошибке пользователя или о некоторых проблемах собственно с устройством. Телефон мог упасть или подвергнуться воздействию острых предметов, но это всего лишь предположения — точная причина не сообщается.

Учитывая, что сообщений о подобном браке экрана не было, представляется вероятным, что показанное на видео устройство повреждено в процессе эксплуатации. Впрочем, смартфон тоже может иметь конструктивный изъян: внешний гибкий экран имеет существенный недостаток ввиду того, что не имеет надежной защиты закаленным стеклом (как обычные телефоны) и при этом постоянно открыт. В результате риск повредить аппарат многократно возрастает.
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