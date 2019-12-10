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Техноблог

Huawei о сроках презентации первого смартфона с новой операционной системой

Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года. Слова представителя компании передает портал Mydrivers.

Руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei Ван Ченглу (Wang Chenglu) заявил, что ОС будет доступна для смартфонов, производимых как для местного, так и для глобального рынков. При этом Ченглу заметил, что пока компания рассматривает Android как предпочтительную ОС для своих смартфонов.

Ван Ченглу также подчеркнул, что HarmonyOS имеет открытый код и находится в процессе постоянного совершенствования. Представитель компании напомнил, что операционка придет не только на смартфоны, но и на смарт-часы, компьютеры и другие гаджеты китайского производителя. По оценке Counterpoint Research, в 2020 году HarmonyOS с долей в два процента станет пятой по популярности операционной системой, обогнав Linux.

Операционная система HarmonyOS была представлена 9 августа. Продукт является кроссплатформенным, то есть будет использоваться на разных видах устройств, включая смартфоны, компьютеры, смарт-часы и системы виртуальной реальности. В мае 2019 году Huawei и ее дочерние предприятия попали в санкционный список Минторга США, что, в частности, поставило под угрозу коммерческое использование ОС Android на смартфонах Huawei.
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