Новый складной смартфон с гибким экраном представила Huawei

Китайская корпорация Huawei представила новый складной смартфон с гибким экраном Mate Xs. Об этом сообщил портал RG Digital.

Mate Xs стал вторым поколением раскладушки Huawei. В устройстве переосмыслены и переделаны некоторые ключевые моменты.

Гибкий экран получил двуслойную защитную пленку из полиимидного полимера. Размеры дисплея: 8 дюймов в разложенном состоянии, 6,8 дюйма — фронтальный экран и 6,38 дюйма — тыловой.

Механизм раскрытия также переделали — теперь аппарат из циркониевого сплава, который прочнее титана.

Базируется Mate Xs на платформе Kirin 990 5G — она превосходит Kirin 980 по производительности процессора на 23 процента и графический чип — на 39 процентов. Также она в среднем на 30 процентов меньше расходует батарею.

Оперативной памяти у смартфона будет 8 гигабайт, а встроенный накопитель получит емкость 512 гигабайт.

Новинка имеет четыре камеры — в зависимости от сценария использования ими можно пользоваться и для обычной съемки, и для селфи. Широкоугольный объектив оснащен 40-мегапиксельным модулем, телефотообъектив — 8 мегапикселей, ультраширокий объектив — 16 мегапикселей. Есть и ToF-камера. Среди возможностей — 45-кратный гибридный зум и макросъемка с расстояния 2,5 сантиметра .

Цена — 2 тысячи 499 евро, а вот дата выхода пока под вопросом.