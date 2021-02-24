Складной флагман с двумя экранами Mate X2 представила компания Huawei

Это второй флагман Huawei со складным экраном, только у предыдущего Mate X была другая конструкция — один складной дисплей, который в сложенном состоянии оставался снаружи. Так можно звонить или писать сообщения, а в раскрытом виде пользоваться браузером или смотреть видео, сообщил портал @hi-tech.

Дисплей снаружи более уязвим к ударам, поэтому для Mate X2 взяли другой формат. Его основной 8-дюймовый OLED-дисплей складывается внутрь, а снаружи остается небольшой экран для простых задач ( 6,45 дюйма ). Оба экрана поддерживают частоту обновления 90 Гц. Huawei обещает, что в новом флагмане складная конструкция стала более прочной и долговечной.

В плане позиционирования Mate X2 мало чем отличается от предшественника — это дорогое устройство для тех, кто хочет иметь под рукой большой экран в компактном корпусе. На таком дисплее можно работать в браузере, открывать несколько приложений одновременно, играть, смотреть ролики, читать и выполнять многие другие задачи.

Работает смартфон на флагманском процессоре Kirin 9000. Еще у него 8 гигабайт оперативной памяти и 256 или 512 гигабайт постоянной. Аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт.

Цена «кусается» — свыше 200 тысяч сомов. Это только за модель на 256 гигабайт. Версия с большим объемом памяти, 512 гигабайт, стоит еще дороже. Продажи начнутся в Китае 25 февраля, информации о запуске в других странах пока нет.