Необычно легкие и дешевые VR-очки выпустила компания Huawei

Huawei выпустит завтра, 19 декабря, в продажу легкие и дешевые VR-очки. Об этом сообщил сайт Gizchina.
Уникальность Huawei VR Glass в компактности и легкости при высоких характеристиках. Вес устройства составляет всего
Гаджет поддерживает изменяемую частоту обновления дисплеев от 70 до 90 герц, а их суммарное разрешение составляет 3200×1600 точек. Каждая Матрица выполнена по уникальной технологии и является гибкой. Это необходимо, чтобы обеспечить небольшой размер очков.
Окуляры VR Glass в толщину чуть более
Столь впечатляющие достижения Huawei обеспечили компании золотую награду за инновации на Всемирной конференции VR-индустрии в 2019 году. Помимо прочего, очки-гарнитура поддерживают трехмерные звуковые эффекты и режим виртуального IMAX-экрана.
Очки виртуальной реальности Huawei VR Glass первое время будут продавать только на внутреннем рынке страны по цене 2 тысячи 999 юаней (около 27 тысяч сомов). В комплекте с ними идет светонепроницаемая маска для полноты погружения в контент.
Заявлена поддержка более чем 30 тысяч часов различного VR-видео, свыше сотни мобильных и нескольких тысяч компетентных игр.