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Техноблог

Необычно легкие и дешевые VR-очки выпустила компания Huawei

Фото Gizchina. Huawei VR Glass

Huawei выпустит завтра, 19 декабря, в продажу легкие и дешевые VR-очки. Об этом сообщил сайт Gizchina.

Уникальность Huawei VR Glass в компактности и легкости при высоких характеристиках. Вес устройства составляет всего 166 граммов, что заметно ниже, чем у ближайших конкурентов.

Гаджет поддерживает изменяемую частоту обновления дисплеев от 70 до 90 герц, а их суммарное разрешение составляет 3200×1600 точек. Каждая Матрица выполнена по уникальной технологии и является гибкой. Это необходимо, чтобы обеспечить небольшой размер очков.

Gizchina
Фото Gizchina. Huawei VR Glass

Окуляры VR Glass в толщину чуть более 26 миллиметров, а сверхкороткая фокусная оптическая система может адаптироваться к дефектам зрения носителя.

Столь впечатляющие достижения Huawei обеспечили компании золотую награду за инновации на Всемирной конференции VR-индустрии в 2019 году. Помимо прочего, очки-гарнитура поддерживают трехмерные звуковые эффекты и режим виртуального IMAX-экрана.

Gizchina
Фото Gizchina. Huawei VR Glass

Очки виртуальной реальности Huawei VR Glass первое время будут продавать только на внутреннем рынке страны по цене 2 тысячи 999 юаней (около 27 тысяч сомов). В комплекте с ними идет светонепроницаемая маска для полноты погружения в контент.

Заявлена поддержка более чем 30 тысяч часов различного VR-видео, свыше сотни мобильных и нескольких тысяч компетентных игр.
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