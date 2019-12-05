Корабль викингов на норвежском острове нашли с помощью радара

Фото NIKU. Церковь на острове Смела, недалеко от которой и покоится корабль

Исследователи при помощи георадара с высоким разрешением обнаружили на норвежском острове Смела останки корабля викингов. Об этом сообщил портал LiveScience.

По первым предположениям, корабль является частью кургана, который, вероятно, использовали для погребения важного лица. Но есть ли внутри корабля какие-либо скелеты, ученые не знают.

Как полагают специалисты, длина найденного корабля 16−17 метров, а возраст более 1000 лет — эпоха викингов.

Радарные снимки показали, что носовая и хвостовая части корабля практически полностью разрушены, а корпус в хорошем состоянии.

Фото NIKU. Найденный корабль викингов на снимке с радара

Радар обнаружил и останки двух домов, бывших, вероятно, частью поселения викингов.

В будущем археологи рассчитывают провести более масштабное исследование в районе обнаружения останков корабля (недалеко от средневековой церкви на острове Смела). Когда корабль раскопают, неизвестно. Ученые лишь отметили, что это произойдет не скоро.