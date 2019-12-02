К Земле приближается комета, прилетевшая из-за пределов Солнечной системы

Астрономы обнаружили загадочный объект, пролетающий сквозь Солнечную систему по странной гиперболической траектории. Это гость из космоса за пределами нашей галактики: астрономы обозначили его как 2I/Borisov («комета Борисова»), пишет издание «Популярная механика».

Команде астрономов из Йельского университета удалось получить потрясающий снимок кометы благодаря спектрометру обсерватории на Гавайях.

Белый, призрачный саван, окружающий комету, называется комой. Это облако газов и ледяной крошки, окружающее ядро. В данном случае его протяженность составляет невероятные 160 тысяч километров!

«Страшно даже представить, как мала Земля в сравнении с этим гостем из внешнего космоса», — признался Питер ван Доккум, один из изучающих комету специалистов.

По прогнозам астрономов, ближе всего к Солнцу и Земле комета подойдет в начале декабря, а после начнет удаляться, пока не покинет Солнечную систему.