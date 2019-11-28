Компания Huawei официально представила MatePad Pro — самый мощный планшетный компьютер на базе Android из всех доступных в настоящее время на рынке. Об этом сообщил портал 3DNews.
Устройство оснащено фирменным процессором Kirin 990. Чип объединяет восемь ядер, графический ускоритель и нейропроцессорный модуль NPU. Объем оперативной памяти в зависимости от модификации составляет шесть или восемь гигабайт.
Дисплей на матрице IPS имеет размер
В экране небольшое отверстие: здесь установлена фронтальная восьмимегапиксельная камера. Сзади располагается 13-мегапиксельная камера.
Комплект поставки включает перо M-Pencil с распознаванием 4 тысяч 096 уровней силы нажатия. Подзарядка стилуса может осуществляться беспроводным способом от батареи планшета.
Гаджет несет на борту приемник спутниковой навигационной системы GPS и флеш-накопитель вместимостью до 512 гигабайт с возможностью расширения за счет карты nanoSD.
Вес планшета —
Цена MatePad Pro с поддержкой только Wi-Fi начинается с $470, а модель с модемом 4G/LTE обойдется минимум в $540. В начале 2020 года выйдет версия MatePad Pro 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.