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Техноблог

Дебютировал самый мощный в мире планшет на базе Android — Huawei MatePad Pro

Компания Huawei официально представила MatePad Pro — самый мощный планшетный компьютер на базе Android из всех доступных в настоящее время на рынке. Об этом сообщил портал 3DNews.

Huawei
Фото Huawei. Планшет Huawei MatePad Pro

Устройство оснащено фирменным процессором Kirin 990. Чип объединяет восемь ядер, графический ускоритель и нейропроцессорный модуль NPU. Объем оперативной памяти в зависимости от модификации составляет шесть или восемь гигабайт.

Дисплей на матрице IPS имеет размер 10,8 дюйма по диагонали и обладает разрешением Quad HD+. Благодаря безрамочному исполнению панель занимает 90 процентов площади фронтальной поверхности корпуса.

Huawei
Фото Huawei. Планшет Huawei MatePad Pro

В экране небольшое отверстие: здесь установлена фронтальная восьмимегапиксельная камера. Сзади располагается 13-мегапиксельная камера.

Комплект поставки включает перо M-Pencil с распознаванием 4 тысяч 096 уровней силы нажатия. Подзарядка стилуса может осуществляться беспроводным способом от батареи планшета.

Гаджет несет на борту приемник спутниковой навигационной системы GPS и флеш-накопитель вместимостью до 512 гигабайт с возможностью расширения за счет карты nanoSD.

Huawei
Фото Huawei. Планшет Huawei MatePad Pro

Вес планшета — 460 граммов. За питание отвечает мощный аккумулятор емкостью 7 тысяч 250 мАч с поддержкой быстрой подзарядки.

Цена MatePad Pro с поддержкой только Wi-Fi начинается с $470, а модель с модемом 4G/LTE обойдется минимум в $540. В начале 2020 года выйдет версия MatePad Pro 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
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