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Техноблог

Пользователи Twitter теперь могут скрывать комментарии к своим публикациям

В Twitter теперь можно будет скрывать определенные комментарии пользователей к своим публикациям. Об этом сообщается в официальном аккаунте соцсети.

Функция начала работать 21 ноября. Как уточняется в блоге соцсети, скрытые комментарии не будут удаляться, и при желании можно их вернуть. Человек, комментарий которого скрыли, не будет знать об этом.

Отмечается, что тестирование новой функции показало: чаще всего люди скрывают ответы, которые не относятся к теме обсуждения или просто раздражают. «Для многих эта возможность стала способом избавиться от лишнего шума, не прибегая к таким радикальным мерам, как блокировка пользователей», — говорится в сообщении.

Ранее Instagram запустил функции, позволяющие скрывать число лайков под постами для других пользователей.
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