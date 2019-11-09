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Техноблог

Instagram начинает тестировать в США функцию, скрывающую лайки

Социальная сеть Instagram на следующей неделе начинает тестировать в США функцию, скрывающую число лайков под постами для других пользователей. Об этом объявил глава соцсети Адам Моссери, передает Wired.

Ранее Instagram тестировал функцию в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.

В сентябре соцсеть Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков и реакций.

В октябре Instagram отказался от вкладки «Подписки» (Following), где отражались последние лайки, комментарии и подписки пользователей. Эта вкладка существовала с 2011 года.
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