Сколько времени подростку нужно для смартфона, чтобы не навредить здоровью

Российские ученые из РНИМУ имени Пирогова и Северного государственного медицинского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько времени подростки могут проводить в компьютере и смартфоне без вреда для здоровья.

Медики проанализировали медицинские карты молодежи, а также провели опрос, в котором поинтересовались, сколько времени участники сидят в телефоне.

Эксперты выяснили, что три часа в день — это самое безопасное время, которое подросток может провести у экрана смартфона или компьютера. Не стоит забывать, что не нужно смотреть в экран три часа без перерыва. Каждые 15-20 минут нужно делать небольшие паузы.

Исследование показало, что если подростки тратили на это больше трех часов в день, то они были подвержены риску развития физических отклонений. В этот список вошли близорукость, психические и неврологические отклонения, а также нарушения работы опорно-двигательного аппарата, так как постоянное взаимодействие с телефоном или компьютером предполагает малоподвижный образ жизни.

Время за гаджетами также отражалось на ИМТ: чем больше времени подростки проводили в Сети, тем большую массу тела они имели.