В США придумали пластиковый асфальт и отремонтируют дорогу по новой технологии

Во время ремонта одной из дорог в Лос-Анджелесе используют новую технологию: покрытием послужит смесь асфальта с переработанным пластиком. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Компания Technisoil предложила нестандартное решение для ремонта дорожных покрытий — асфальт, в котором в качестве связующего элемента используется полиэтилентерефталат (PET). Это привычный для нас материал. Из него делают пластиковые бутылки.

Фото Technisoil Industrial. Ремонт дороги с использованием новой технологии

Обычно в процессе ремонта верхний слой асфальта снимают и выбрасывают, а вместо него кладут свежий. Technisoil предлагает способ, который позволит почти ничего не выбрасывать. Специальная машина перерабатывает верхний слой, измельчая его и добавляя пластик. Получившийся материал становится новой основой дорожного покрытия.

Экономия в процессе ремонта не только на материале. По подсчетам специалистов Technisoil, на каждый километр ремонтируемой дороги требуется 26 грузовых машин для вывоза мусора и подвоза новых материалов. Теперь можно обойтись без них — а заодно и утилизировать использованную пластиковую тару.