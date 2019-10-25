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Техноблог

Троян «Енот» атакует компьютеры по всему миру. Страны СНГ он обходит стороной

Среди киберпреступников набирает популярность новый троян под названием Raccoon Stealer (воришка енот). Он позволяет красть персональные данные пользователей, включая пароли, информацию о банковских картах и криптовалюты. Об этом сообщил ZDNet.

Raccoon может попасть на компьютер жертвы разными способами, но чаще всего используя уязвимости операционной системы, поддельные программы или просто фишинг.

Вирус останавливает работу, если компьютер пользователя использует русский, украинский, белорусский, казахский, кыргызский, армянский, таджикский или узбекский языки.

Специалисты по кибербезопасности считают, что создатели «Енота» из России и так они стараются избежать попадания русскоязычных пользователей под действие вредоносного ПО.

После начала работы Raccoon может делать скриншоты, красть информацию из системы, браузера, криптокошельков, отслеживать электронную почту.

Вирус постоянно обновляется, а его разработчики принимают предложения новых функций от других пользователей.

Жертвами трояна стали тысячи пользователей по всему миру.

Специалисты отметили, что программа использует известные уязвимости. Поэтому, чтобы не стать потенциальной жертвой, стоит установить последние обновления антивирусных баз и не скачивать софт со сторонних сайтов.
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