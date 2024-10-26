Самый страшный из компьютерных вирусов назвали эксперты

Компьютерные вирусы с момента первого появления прошли колоссальный путь и теперь представляют серьезную опасность для любого пользователя. При этом они бывают самых разных видов и выполняют массу функций: от банального замедления ПК до кражи личных данных и последующего шантажа. Но, по мнению IT-эксперта Артема Геллера, которое он озвучил в интервью изданию NEWS.ru, худший из вирусов на данный момент — троян.

Троян — и сейчас очень страшный вирус. Это полный доступ к вашему оборудованию, полная свобода, с ним можно делать что хочешь. Артем Геллер

«Они все опасны. Есть, конечно, примеры, которые могут просто создавать папки и заполнять память, но современному вирусу не нужно себя дискредитировать. Им не надо испортить компьютер. Они в основном нацелены на распространение среди большего количества устройств», — говорит он.

Троян, как и известный конь из древнегреческих мифов, создан для проникновения в лагерь врага, то есть на ваш компьютер. Вирус попадает в систему при помощи других безобидных программ, а после ждет их запуска. Дальше он может красть информацию, распространять другие зараженные файлы, повреждать папки и многое другое. По итогу владелец ПК получит огромный ущерб, даже если он обычный пользователь.