Вирусами заражен каждый пятый смартфон в мире

Более 20 процентов мобильных телефонов в мире заражены вирусами. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на Восточном экономическом форуме, пишет RG Digital.

По его словам, гаджеты, помимо удобств, приносят и большие проблемы.

«Двадцать процентов телефонов, находящихся в этом зале, заражены вредоносными программами. Есть среди них и те, которые собирают пароли доступа», — сказал Михаил Осеевский.

По его мнению, вся надежда на биометрическую идентификацию граждан при помощи Единой биометрической системы.