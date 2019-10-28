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Техноблог

Миллионы владельцев Android-смартфонов пострадали от бесконечной рекламы

В Google Play обнаружили 42 вирусных приложения, которые показывают рекламу на весь экран и мешают нормальной работе смартфона. Их скачали больше 8 миллионов раз, сообщил портал @hi-tech.

Приложения злоумышленников маскируются под простые игры или привычные программы — для скачивания видеороликов, заметок, радио и прочее. Но за основными функциями приложения скрывается вредоносный код, который открывает рекламные ролики и объявления на весь экран телефона, перекрывая остальной интерфейс.

@hi-tech
Фото @hi-tech. Зараженные приложения, которые показывают бесконечную рекламу

Реклама в вирусных приложениях сильно отличается от обычной в привычных онлайн-сервисах. Такую рекламу почти невозможно отключить — после закрытия одного окна появляется другое. В это время невозможно пользоваться другими функциями смартфона.

Большая часть зараженных смартфонов находится на Украине, в России, Казахстане и Иране. Как заявило ESET, Google удалила приложения с рекламой, однако мошенники продолжают их распространять в виде apk-файлов.

Злоумышленники научились маскировать иконки вредоносных приложений под логотипы Google или Facebook. В таком случае владельцу сложнее обнаружить источник бесконечной рекламы.

Как избавиться от рекламы

Чтобы убрать бесконечную рекламу, надо удалить вредоносное приложение — обычно этого хватает:

  • нужно зайти в настройки телефона и найти новое приложение, после которого появилась реклама;
  • иногда владелец смартфона случайно дает программе права администратора, тогда в настройках следует найти пункт «Администраторы устройства» и убрать разрешение;
  • надо отключить установку приложений из сторонних источников или не скачивать apk-файлы из сомнительных источников. Чаще всего вредоносные программы распространяют через сайты в интернете, лишь иногда они попадают в магазин приложений Google Play.
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