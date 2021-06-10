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Техноблог

Мошенники распространяют вирусы для Android под видом Minecraft

В Google Play появились новые вредоносные приложения, которые распространяются под видом дополнений к игре Minecraft. Об этом сообщило издание RG Digital со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Специалисты отметили, что в конце 2020 года из магазина удалили более 20 аналогичных программ, которые превращали устройство пользователя в инструмент для крайне навязчивого показа рекламы.

Сейчас приложения могут по команде злоумышленников постоянно запускать полноэкранную рекламу.

Также они могут загружать дополнительный модуль, который дает возможность прятать иконку, внезапно открывать браузер, показывать ролики YouTube и открывать страницы приложений в Google Play.

Кроме того, эксперты обнаружили приложения, крадущие аккаунты Facebook: подделку под одну рекламную сеть и поддельный клиент для размещения рекламы в TikTok. Они требуют ввести учетные данные Facebook. Если пользователь делает это, информация уходит злоумышленникам.

Также найдено вредоносное приложение, выдающее себя за утилиту для восстановления удаленных файлов. К настоящему моменту разработчики его убрали, и та версия, которая доступна в Google Play сейчас, является безопасной.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/197137/
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