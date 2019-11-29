01:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Новый вирус для хищения денег обнаружили банки России

Фото Сергей Коньков/ТАСС. С помощью троянов для Android хакеры смогли украсть 110 миллионов рублей

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android. Об этом в ежегодном докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 написала компания Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности, сообщило РБК.

РБК опросил крупнейшие банки, и два из них сообщили, что имели дело с таким вирусом, хотя масштабы его применения пока крайне малы.

Новый вид зловредных программ появился в 2019 году: они могут автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское мобильное приложение на смартфоне на счет злоумышленника.

«Возможности новых троянов под Android практически приблизились к троянам-банкерам (вид вируса, который крадет данные учетных записей электронных банковских систем, систем электронных платежей, пластиковых карт пользователей этих услуг и отправляет злоумышленнику). Они рассчитаны на массовое заражение и максимальную капитализацию бизнеса своих операторов», — сказал РБК представитель Group-IB.

Читайте по теме
Троян «Енот» атакует компьютеры по всему миру. Страны СНГ он обходит стороной

Впервые эксперты Group-IB зафиксировали новый вид атаки весной 2019 года, когда модифицировали новый мобильный Android-троян Gustuff, созданный в декабре 2018-го русскоязычным хакером.

Однако этот тип вируса угрожал только 100 иностранным банкам, в том числе в США, Польше, Австралии, Германии и Индии.

Появление нового вида троянов в 2019 году подтверждают и в антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Однако случаи, когда он управлял банковским приложением, заставляя его провести платеж, единичны, утверждает антивирусный эксперт Виктор Чебышев.

Всего за год (с июля 2018 по июнь 2019 года) с помощью троянов для Android хакеры смогли украсть 110 миллионов рублей.

Отчет Group-IB

За год показатель снизился на 43 процента. Сократилось и число группировок, которые используют эти вирусы в России, — с восьми до пяти. Перестали действовать трояны с наибольшим числом мошеннических транзакций. В среднем в день происходит около 40 успешных атак, а сумма одного хищения составляет 11 тысяч рублей, посчитали в Group-IB.

Как может заразиться смартфон

Мошенники маскируют вирусы под приложения (игры, браузеры) или файлы (книги и другое), затем распространяют их в виде ссылки на сайтах для взрослых, сайтах со взломанными приложениями и пиратскими фильмами, торрент-трекерах, по электронной почте и СМС. Чтобы заразить смартфон, троян надо скачать и установить. После этого он начинает выполнять свои функции без ведома пользователя.
Ссылка:
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
WhatsApp начал «убивать» батареи в Android-смартфонах
Миллионы владельцев Android-смартфонов пострадали от бесконечной рекламы
Троян «Енот» атакует компьютеры по всему миру. Страны СНГ он обходит стороной
Смартфоны Google Pixel 4 только вышли, а в них уже нашли серьезную проблему
Смартфон Samsung Galaxy S10 можно взломать, потратив всего $3
До 40 миллионов владельцев смартфонов Samsung оказались под угрозой
iPhone 11 царапается о воздух. Пользователи жалуются на качество гаджетов Apple
В SIM-картах нашли ошибку, позволяющую взломать телефон отправкой SMS
Снизить вред от смартфона. Ученые предложили несколько способов
Вирусами заражен каждый пятый смартфон в мире
Популярные новости
WhatsApp тестирует полезную функцию для Android, которую давно ждали WhatsApp тестирует полезную функцию для Android, которую давно ждали
Samsung Galaxy S11&nbsp;Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
Дебютировал самый мощный в&nbsp;мире планшет на&nbsp;базе Android&nbsp;&mdash; Huawei MatePad Pro Дебютировал самый мощный в мире планшет на базе Android — Huawei MatePad Pro
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
30 ноября, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 ноября, пятница
23:53
Лучшие смартфоны 2019 года для селфи выбрали эксперты
23:32
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:06
Бишкекводоканалу понадобились стиральные машины, холодильники и телевизоры
22:43
Жители Кызыл-Кии жалуются на дым, отравляющий целый район
22:16
Новый вирус для хищения денег обнаружили банки России