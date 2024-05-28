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Техноблог

Вредоносное программное обеспечение все чаще маскируют под мобильные игры

Злоумышленники стали активно использовать фейки популярных игр Minecraft, Roblox и GTA, чтобы привлечь внимание пользователя и заманить его в ловушку, где на самом деле скрывается вредоносный софт. Об этом пишет издание «Ведомости».

Как отмечается, мошенники обещают пользователям доступ к полной версии игры или модам, но в итоге заражают их устройства вирусами и воруют данные.

Мошенники, которые научились маскировать вредоносное программное обеспечение под мобильные игры, используют разнообразные тактики, чтобы обмануть пользователей и обойти защитные меры платформ.

Один из наиболее распространенных способов — создание поддельных версий популярных игр.

Злоумышленники создают приложения, которые на первый взгляд выглядят как настоящие, но включают в себя вредоносный код. Пользователи, скачивая такие игры, не подозревают, что вместе с развлечением получают вирус, способный нанести ущерб их устройству или личным данным.

Для распространения вредоносных приложений мошенники часто используют официальные магазины приложений. Они создают подделки под известные игры или предлагают попробовать якобы новые. Чтобы повысить доверие пользователей, преступники могут покупать положительные отзывы и рейтинги. В результате даже опытный пользователь может не сразу заметить подвох и установить зараженное приложение.

Еще одна из тактик — использование социальных сетей и мессенджеров для распространения вредоносных приложений.

Мошенники размещают ссылки на скачивание игр в популярных группах и чатах, сопровождая их привлекательными описаниями и скриншотами. В некоторых случаях они могут выдавать свое приложение за бета-версию предстоящего релиза популярной игры, что подогревает интерес и побуждает пользователей к скачиванию.

После установки вредоносной игры на устройство пользователя злоумышленники могут осуществлять различные вредоносные действия. Например, похищать личные данные, такие как пароли и номера кредитных карт, или использовать устройство для отправки спама и участия в DDoS-атаках.

Кроме того, вредоносные игры могут незаметно подписывать пользователя на платные услуги, списывая средства с его счета.

Как заподозрить наличие вредоносного ПО в мобильной игре:

  • надо убедиться, что вы скачиваете игру из официального магазина приложений — неофициальные магазины или ссылки из сомнительных источников часто являются распространителями вредоносного ПО;

  • проверьте отзывы и рейтинги игры в магазине приложений. Обратите внимание на отрицательные отзывы, особенно если они содержат жалобы на неожиданные проблемы с устройством после установки игры;

  • будьте осторожны с приложениями, у которых много однотипных положительных отзывов, так как это может быть признаком накрутки рейтингов;

  • перед установкой новой игры или сразу после запустите антивирусное приложение на своем устройстве. Это особенно важно для пользователей Android-устройств, где риск установки вредоносного ПО выше.

  • при установке игры обратите внимание на запрашиваемые ею разрешения. Если игра запрашивает доступ к данным, которые не связаны с ее работой, это может быть признаком наличия вредоносного ПО.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/295106/
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