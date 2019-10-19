Уникальный погребальный курган с римской колесницей нашли в Хорватии

Археологи из городского музея Винковцы и Института археологии из Загреба во время раскопок на востоке Хорватии обнаружили древнеримскую гробницу, внутри которой находилась запряженная лошадями колесница. Об этом сообщила «Российская газета».
Двухколесную колесницу и останки запряженных в нее лошадей обнаружили в погребальном кургане в Восточной Хорватии, на территории бывшей римской провинции Паннония.
По словам археолога Бориса Кратофила из музея Винковцы, находка датируется III веком нашей эры. Это первое подобное открытие, сделанное в Хорватии.
Погребальный курган предположительно принадлежал знатной семье из высшего сословия. Об этом говорит характер погребения. Подобные усыпальницы устраивали только для очень богатых людей.
Диаметр кургана составлял около
В большой погребальной камере находилась хорошо сохранившаяся колесница, в которую запряжены две лошади. Такие захоронения практиковались в Древнем Риме, но встречаются крайне редко. К тому же данное захоронение оказалось одним из самых молодых, известных науке.
Как отметил Марко Диздар из Института археологии Загреба, исследователи планируют провести реставрацию и консервацию колесницы. Останки лошадей и человеческие скелеты, также обнаруженные в гробнице, отправят на исследование.