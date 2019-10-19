Уникальный погребальный курган с римской колесницей нашли в Хорватии

Археологи из городского музея Винковцы и Института археологии из Загреба во время раскопок на востоке Хорватии обнаружили древнеримскую гробницу, внутри которой находилась запряженная лошадями колесница. Об этом сообщила «Российская газета».

Двухколесную колесницу и останки запряженных в нее лошадей обнаружили в погребальном кургане в Восточной Хорватии, на территории бывшей римской провинции Паннония.

Фото Cibalia.info/HR Turizam/Goran Rihelj/Novosti.hr. Обнаруженные останки лошадей и колесницы

По словам археолога Бориса Кратофила из музея Винковцы, находка датируется III веком нашей эры. Это первое подобное открытие, сделанное в Хорватии.

Погребальный курган предположительно принадлежал знатной семье из высшего сословия. Об этом говорит характер погребения. Подобные усыпальницы устраивали только для очень богатых людей.

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Диаметр кургана составлял около 40 метров , а его высота над поверхностью — всего 1 метр. Он располагался на обочине римской дороги, соединявшей Паннонию с Апеннинским полуостровом на западе и Балканами и Малой Азией на востоке.

В большой погребальной камере находилась хорошо сохранившаяся колесница, в которую запряжены две лошади. Такие захоронения практиковались в Древнем Риме, но встречаются крайне редко. К тому же данное захоронение оказалось одним из самых молодых, известных науке.

Как отметил Марко Диздар из Института археологии Загреба, исследователи планируют провести реставрацию и консервацию колесницы. Останки лошадей и человеческие скелеты, также обнаруженные в гробнице, отправят на исследование.