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Техноблог

Apple создает «умное» кольцо для управления компьютером

Компания Apple оформила патент на кольцо с сенсорным дисплеем и множеством датчиков. Его можно использовать для управления компьютером, планшетом и другими устройствами, сообщил портал @hi-tech.

Кольцо может передавать жесты с помощью считывания движения руки или имитировать работу компьютерной мыши, если, например, водить пальцем по столу.

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В гаджете спрятан процессор, батарея, беспроводной передатчик, микрофон, акселерометр, гироскоп и множество других датчиков. В него установят и биометрические датчики, чтобы использовать как ключ для разблокировки других устройств.

На кольце есть небольшой сенсорный дисплей для ввода символов. Правда, нет информации, зачем вводить какие-то символы с его помощью.

«Умное» кольцо от Apple может стать новым функциональным аксессуаром и создать конкуренцию обычным. Так Apple Watch стали самыми продаваемыми часами в мире, включая механические модели.
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