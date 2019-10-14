Появились первые подробности о новом iPhone SE 2

Известный аналитик Мин-Чи Куо поделился информацией о самом доступном новом iPhone — SE 2, который появится в 2020 году. Об этом пишет издание Appleinsider.

В новой заметке аналитик раскрыл главную деталь нового iPhone — цену. iPhone SE 2 появится в первом квартале 2020 года и будет стоить $399. Это самый дешевый смартфон, который Apple выпускала со времен запуска первого iPhone SE в марте 2017 года.

Первый iPhone SE тоже стоил $399. На тот момент такая цена была ближе к флагманам, чем к бюджетному сегменту.

Мин-Чи Куо подтвердил, что по размерам iPhone SE 2 похож на старый iPhone 8. Скорее всего, компания возьмет старый корпус и дизайн. Но пока нет информации, какой сканер появится в новом iPhone — Touch ID для отпечатков пальцев или Face ID для лица.

Работать смартфон будет на новом процессоре Apple A13, который стоит во всей линейке iPhone 11. Еще у него 3 гигабайта оперативной памяти и 64 или 128 гигабайт постоянной.

iPhone SE 2 появится в трех цветах: черный, серый и красный.

Известно, что в новом «бюджетном» iPhone не будет Touch 3D. Компания окончательно отказалась от распознавания силы нажатия на дисплей в смартфонах. Вместо этого предлагают использовать классическое долгое удержание пальца, отметил портал @hi-tech.

Аналитик считает, что iPhone SE 2 за счет низкой цены поможет компании вернуть рост продаж смартфонов в штучном и денежном выражении. По прогнозам Мин-Чи Куо, компания сможет продать 30 миллионов штук смартфонов в 2020 году.