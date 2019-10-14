23:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Появились первые подробности о новом iPhone SE 2

Фото @hi-tech. iPhone 8, на базе которого создают iPhone SE 2

Известный аналитик Мин-Чи Куо поделился информацией о самом доступном новом iPhone — SE 2, который появится в 2020 году. Об этом пишет издание Appleinsider.

В новой заметке аналитик раскрыл главную деталь нового iPhone — цену. iPhone SE 2 появится в первом квартале 2020 года и будет стоить $399. Это самый дешевый смартфон, который Apple выпускала со времен запуска первого iPhone SE в марте 2017 года.

Первый iPhone SE тоже стоил $399. На тот момент такая цена была ближе к флагманам, чем к бюджетному сегменту.

Мин-Чи Куо подтвердил, что по размерам iPhone SE 2 похож на старый iPhone 8. Скорее всего, компания возьмет старый корпус и дизайн. Но пока нет информации, какой сканер появится в новом iPhone — Touch ID для отпечатков пальцев или Face ID для лица.

Работать смартфон будет на новом процессоре Apple A13, который стоит во всей линейке iPhone 11. Еще у него 3 гигабайта оперативной памяти и 64 или 128 гигабайт постоянной.

iPhone SE 2 появится в трех цветах: черный, серый и красный.

Известно, что в новом «бюджетном» iPhone не будет Touch 3D. Компания окончательно отказалась от распознавания силы нажатия на дисплей в смартфонах. Вместо этого предлагают использовать классическое долгое удержание пальца, отметил портал @hi-tech.

Аналитик считает, что iPhone SE 2 за счет низкой цены поможет компании вернуть рост продаж смартфонов в штучном и денежном выражении. По прогнозам Мин-Чи Куо, компания сможет продать 30 миллионов штук смартфонов в 2020 году.
Ссылка:
просмотров: 52
Версия для печати
Материалы по теме
iPhone 11 царапается о воздух. Пользователи жалуются на качество гаджетов Apple
Дисплей iPhone 11 Pro назвали лучшим на рынке
iPhone 11 Pro оказался мощнее всех флагманов на Android
Премьера года: линейка новых iPhone 11 особо не удивила
Самые качественные фото iPhone 11 и чего ждать от их новой камеры
iPhone умудрился выжить, пролежав на дне озера два дня
Лучшие фото 2019 года, сделанные на iPhone, выбрала компания Apple
iPhone уличили в передаче личных сведений пользователей сторонним лицам
Дешевый iPhone XR 2019 года показали на видео. Выглядит необычно
Apple прекратила выпуск самых дешевых iPhone
Популярные новости
До&nbsp;40&nbsp;миллионов владельцев смартфонов Samsung оказались под угрозой До 40 миллионов владельцев смартфонов Samsung оказались под угрозой
Китайцы представили боевую &laquo;летающую тарелку&raquo; Китайцы представили боевую «летающую тарелку»
iPhone 11&nbsp;царапается о&nbsp;воздух. Пользователи жалуются на&nbsp;качество гаджетов Apple iPhone 11 царапается о воздух. Пользователи жалуются на качество гаджетов Apple
Уникальный алмаз нашли в&nbsp;Якутии Уникальный алмаз нашли в Якутии
Бизнес
MegaStore: удобное и&nbsp;надежное место для выбора смартфона по&nbsp;приемлемой цене MegaStore: удобное и надежное место для выбора смартфона по приемлемой цене
Почему российский спор о&nbsp;подшипниках больно отзовется в&nbsp;Кыргызстане Почему российский спор о подшипниках больно отзовется в Кыргызстане
БТА Банк: Штрафы по&nbsp;договорам ИФЦ пойдут на&nbsp;благотворительность БТА Банк: Штрафы по договорам ИФЦ пойдут на благотворительность
Как выиграть смартфон Honor 10i? Как выиграть смартфон Honor 10i?
14 октября, понедельник
23:51
Появились первые подробности о новом iPhone SE 2
23:28
Светофор на перекрестке улиц Тыныстанова и Жумабека просит поставить бишкекчанин
23:07
Эффектная парковка — в автошколах можно учить, как это делать нельзя
22:42
С начала года хозсубъекты вернули более 4 миллиардов сомов долгов по кредитам
22:14
В Кара-Балте жители просят мэрию взять часть расходов на откачку септиков