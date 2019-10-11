Китайцы представили боевую «летающую тарелку»

На выставке China Helicopter Exposition 2019 представили необычный концепт — «боевую летающую тарелку» Super Great White Shark. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, китайское НЛО — вертолет необычной компоновки. Странную форму ему придали, чтобы аппарат мог развивать высокую скорость (до 650 километров в час, судя по заявлениям конструкторов).

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Аппарат получил название Super Great White Shark — «Большая белая акула». Экипаж «тарелки» состоит из двух человек. Сам аппарат должен «выполнять задачи, свойственные боевым вертолетам» — но не совсем понятно, какие именно.

Возможно, что концепт так и не дойдет до боевого применения, однако китайцы настроены серьезно. Разработкой «Большой белой акулы» занимается одно из подразделений Aviation Industry Corporation of China — китайского государственного авиапроизводителя.

У боевого НЛО большой подъемный ротор для вертикального взлета и посадки и два турбовентиляторных двигателя для горизонтального полета. Вполне вероятно, что в его конструкции применят элементы стелс-технологий.