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Техноблог

Новая концепция Suzuki: беспилотный «особняк» на колесах

Фото YouTube. Suzuki Hanare Future Concept

На Токийском автосалоне японская компания Suzuki представит свое видение будущего — концепт беспилотника Hanare. Об этом сообщило издание «За рулем».

Концепт Suzuki Hanare — квадратный фургон с маленькими окнами-«бойницами», из-за которых кузов выглядит особенно громоздким. В автономном транспортном средстве нет места для водителя. По сути, это комната на колесах.

Ханаре — тип японского особняка, и именно отсюда создатели автомобиля черпали вдохновение.

В Suzuki описывают его как мобильное «пространство» с автономным управлением и просторным интерьером. Минивэн ориентирован на комфорт, но выглядит как «коробка на колесах». Известно, что он будет электрическим.

Премьера Suzuki Hanare состоится на Токийском автосалоне, который пройдет с 23 октября по 4 ноября 2019 года.
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