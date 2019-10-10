Уникальный алмаз нашли в Якутии

На Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии нашли уникальный алмаз: внутри него находится алмаз чуть меньше. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Специалисты, рассмотревшие алмаз, утверждают, что это первый подобный случай в истории мировой алмазодобычи. В камне весом 1,62 карата (0,124 грамма) свободно перемещается другой, крохотный камешек в 0,02 карата (0,004 грамма).
«Это действительно уникальное творение природы, тем более природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости», — заявил Олег Ковальчук, заместитель директора предприятия АЛРОСА, которому принадлежит месторождение.
Кристалл уже исследовали ученые, применив инфракрасную спектроскопию и рентгеновскую микротомографию. Согласно мнению специалистов, изначально сформировался меньший внутренний алмаз, а внешний нарос вокруг него позже.